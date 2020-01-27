مدرب الأهلي السابق:يحذر الأهلي من استهداف التعادل مع الهلال

التاريخ: 27-يناير-2020
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أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام الهلال السوداني، في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال يوسف في تصريحات إذاعية “الأهلي يحتاج إلى التعادل أو الفوز من أجل التأهل، ولكني أحذر اللاعبين من التفكير في التعادل، وأطالبهم بالبحث عن الفوز منذ الدقيقة الأولى”.
وأضاف “إذا فكر الأهلي في التعادل ستكون مغامرة كبيرة، علينا الإصرار على الفوز من أجل تصدر المجموعة الأفريقية”.
وتابع “مواجهات الأهلي السابقة خارج الأرض، منحت السويسري رينيه فايلر خبرة إلى حد كبير بالأجواء في القارة الأفريقية، وذلك سيكون في مصلحة الأهلي خلال لقاء الهلال”.
وزاد “الهلال السوداني فريق في غاية الخطورة على أرضه، وخلال مباراته أمام النجم الساحلي، أضاع العديد من الفرص السهلة، ولذلك على لاعبي الأهلي الحذر والتركيز الشديد في اللقاء، خاصة أن الهلال لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز، ولكني أرى أن الأهلي قادر على هزيمته على أرضه”.
وبحسب كوورة “اطالب الجهاز الفني بمحاولة تجهيز رمضان صبحي لهذه المواجهة لما يمتلكه من إمكانات فنية كبيرة، حتى لو سيشارك 15 دقيقة”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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