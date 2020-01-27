هروب عدد من قيادات النظام السابق للخارج

التاريخ: 27-يناير-2020
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تزايد في الآونة الأخيرة هروب عدد كبير من قيادات النظام السابق للخارج بينهم ضباط كبار في جهاز الأمن من الذين تمت إحالتهم للمعاش ورجال أعمال أشهرهم رجل الأعمال ومدير المؤسسة الذي ورد اسمه في محكمة الرئيس المخلوع..
التقارير الواردة من الخارج بحسب صحيفة السوداني الدولية، تفيد بممارستهم لأعمال تجارية.. الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبرى في جدية استعادة الأموال المنهوبة في الخارج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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