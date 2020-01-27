اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هروب عدد من قيادات النظام السابق للخارج

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 27-يناير-2020

995 مشاهدة

هروب عدد من قيادات النظام السابق للخارج

تزايد في الآونة الأخيرة هروب عدد كبير من قيادات النظام السابق للخارج بينهم ضباط كبار في جهاز الأمن من الذين تمت إحالتهم للمعاش ورجال أعمال أشهرهم رجل الأعمال ومدير المؤسسة الذي ورد اسمه في محكمة الرئيس المخلوع..

 

Advertisements

التقارير الواردة من الخارج بحسب صحيفة السوداني الدولية، تفيد بممارستهم لأعمال تجارية.. الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبرى في جدية استعادة الأموال المنهوبة في الخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هروب عدد من قيادات النظام السابق للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا