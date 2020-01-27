مدافع الأهلي المصري: فوز الهلال على بلاتينيوم عقد المجموعة

قال رامي ربيعة مدافع الأهلي المصري إن فوز الهلال على بلاتينيوم بطل زيمبابوي (1-0)، عقد حسابات المجموعة الثانية قبل مواجهة فريقه مع ضيفه النجم الساحلي التونسي والتي جرت مساء أمس في خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ربيعة “نعيش حالة من التركيز الشديد، من أجل تحقيق الفوز.. الجميع داخل الفريق يقدر جيداً صعوبة الموقف، بعد تعقد المجموعة بفوز الهلال أمس الأول على بلاتينيوم، ولكننا قادرون على الخروج من هذا الموقف”.

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وتابع مدافع فريق الأهلي بحسب صحيفة السوداني الدولية: معدن لاعبي الأهلي يظهر دائماً في المواقف الصعبة وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز وسنكون على قلب رجل واحد في بقية مبارياتنا بالمجموعة، لافتاً إلى أن الجهاز الفني للأهلي يتعامل بشكل نفسي أكثر من رائع مع لاعبي الفريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)