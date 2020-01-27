التاريخ: 27-يناير-2020
109 مشاهدة
قال رامي ربيعة مدافع الأهلي المصري إن فوز الهلال على بلاتينيوم بطل زيمبابوي (1-0)، عقد حسابات المجموعة الثانية قبل مواجهة فريقه مع ضيفه النجم الساحلي التونسي والتي جرت مساء أمس في خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف ربيعة “نعيش حالة من التركيز الشديد، من أجل تحقيق الفوز.. الجميع داخل الفريق يقدر جيداً صعوبة الموقف، بعد تعقد المجموعة بفوز الهلال أمس الأول على بلاتينيوم، ولكننا قادرون على الخروج من هذا الموقف”.
وتابع مدافع فريق الأهلي بحسب صحيفة السوداني الدولية: معدن لاعبي الأهلي يظهر دائماً في المواقف الصعبة وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز وسنكون على قلب رجل واحد في بقية مبارياتنا بالمجموعة، لافتاً إلى أن الجهاز الفني للأهلي يتعامل بشكل نفسي أكثر من رائع مع لاعبي الفريق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الأهلي المصري: فوز الهلال على بلاتينيوم عقد المجموعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.