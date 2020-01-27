يشهد الموقع الالكتروني لشاعر الجماهير الاستاذ هاشم صديق تزايداً كبيراً ليتجاوز عدد زواره “4” ملايين زائر. بينما بلغ عدد اصدقائه على صفحته بـ “فيس بوك” اكثر من عشرين الف صديق، وينشر الشاعر الكبير قصائده على الموقع www.hashimsiddik.com والصفحة يتفاعل معه معجبوه من كل بقاع المعمورة. Advertisements وشكر هاشم صديق اصدقاءه ومحبيه داخل وخارج السودان على متابعتهم لانتاجه المتدفق وحرصهم على التواصل معه، وبحسب صحيفة المجهر ينشر الاستاذ هاشم قصائده على صفحات الصحيفة منذ العام 2012 بصورة راتبة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقع شاعر الجماهير (هاشم صديق) استقبل (4) ملايين زائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.