ريشموند يختار الرقم (10)

التاريخ: 27-يناير-2020
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اختار المحترف الغاني لفريق المريخ السوداني، انطوي ريشموند انطوي، الفانلة التي تحمل الرقم (10) لارتدائها في مشواره الجديد مع الفريق الأحمر، الذي انضم له في عملية الانتدابات الشتوية الأخير في يناير الحالي.
وتم تسجيل اللاعب في كشوفات الأحمر بحسب صحيفة آخر لحظة، قادماً من الخرطوم الوطني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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