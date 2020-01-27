ريشموند يختار الرقم (10)

اختار المحترف الغاني لفريق المريخ السوداني، انطوي ريشموند انطوي، الفانلة التي تحمل الرقم (10) لارتدائها في مشواره الجديد مع الفريق الأحمر، الذي انضم له في عملية الانتدابات الشتوية الأخير في يناير الحالي.

Advertisements

وتم تسجيل اللاعب في كشوفات الأحمر بحسب صحيفة آخر لحظة، قادماً من الخرطوم الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)