صحيفة جديدة.. (المواكب) في المكتبات

التاريخ: 27-يناير-2020 فى : أخبار 89 مشاهدة Advertisements من المتوقع أن تصدر في الشهر المقبل صحيفة جديدة.. المولود القادم إلى المكتبات أختير له اسم (المواكب).. الصحيفة الجديدة مملوكة إلى وجوه جديدة تدخل سوق صناعة الصحافة لأول مرة.. من أبرز كتاب المواكب بحسب صحيفة آخر لحظة، الكاتب الصحفي الساخر عثمان شبونة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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