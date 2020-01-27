عودة الكابلي.. آخر صيحات الثياب النسائية

قال عوض الحاج يوسف صاحب محلات لبيع الثياب النسائية بسوق أم درمان إن السوق يشهد هذه الأيام أحدث صيحة من الثياب أطلقت عليه النساء اسم (عودة الكابلي)، ويجد الثوب إقبالاً كبيراً من السيدات حتى بات منافساً للثوب الأبيض المسمى (الكنداكة).
يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الكابلي غادر واشنطن أمس في طريقه للخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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