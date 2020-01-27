قرني (الحوت) مبدع (ماعونو واسع)

قال الممثل الدرامي محمد عبد الكريم قرني ان الفنان الراحل محمود عبد العزيز الملقب بـ “الحوت” فنان شامل ومتعدد المواهب، وأشار الى ان محمود أكد ذلك من خلال اجادته للغناء والمديح والمسرح.
واضاف قرني في حديثه بحسب صحيفة المجهر ان محمود “كيسو مليان” و”ماعونو واسع”، مشيراً الى انه واجه بشجاعة ظلم الحكومة البائدة واسلوبها القمعي، واشار قرني الى ان محمود عبد العزيزقدم للثقافة السودانية ما لم تستطع تقديمه وزارة الثقافة، بعد ان مثل باغنياته حائط صد ضد الاغنيات الاجنبية، التي غزت الساحة في فترة من الفترات، وختم قرني حديثه بقوله: “ان محمود عبد العزيز كان حاضراً في ساحة الاعتصام بروحه، ومن خلال الشباب الذين علمهم الصمود بعبارته الشهيرة “ابقوا الصمود”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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