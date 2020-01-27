ارتفاع أسعار المواشي

كشفت جولة مصادر، بأسواق الماشية بالخرطوم عن ارتفاع كبير في أسعار المواشي، خاصة بعد موافقة السعودية على تصدير الماشية السودانية، حيث قفز سعر الخروف إلى (12) ألف جنيه بدلاً عن (8) آلاف جنيه.

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وأرجع عدد من تجار المواشي بأسواق متفرقة بالخرطوم بحسب صحيفة الصيحة أمس، ارتفاع الأسعار إلى الهجمة الشرسة من قبل المصدرين لا سيما بعد فك صادر المواشي إلى دول الخليج، بجانب ارتفاع سعر الدولار وضعف قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الترحيل من مناطق الإنتاج بسبب عدم توفر وسائل النقل نتيجة لانعدام الوقوف.

وتوقع تاجر مواشٍ بالسوق المركزي ببحري مزيد من الارتفاع في أسعار الماشية خاصة خلال الفترة القليلة المقبلة للأسباب أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)