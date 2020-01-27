تغريم سائق حافلة غير مسار الخط ببحري

التاريخ: 27-يناير-2020
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فرضت محكمة السوق بحري برئاسة القاضي عبد العظيم محمد النعيم “غرامة مالية20” الف جنيه في مواجهة سائق حافلة بتهمة مخالفة لوائح النقل والبترول ونص المادة “3/4” في تغيير مسار الخطي بحري – الحلفايا، بدلاً من خط بحري الكدرو، كما قام السائق بانزال الركاب في منتصف الطريق.
وأشار قاضي المحكمة بحسب صحيفة المجهر السياسي، الى ان المتهم مدون في مواجهته ايضاً بلاغ تحت نص المادة “17” من قانون المرور وذلك لقيادته العربة دون رخصة.
يذكر في البلاغ ان شرطة النقل تلقت بلاغاً من قبل ركاب حافلة، بعد ان شحن العربة وعند التحرك غير السائق المسار وعند الاحتجاج على ذلك قام بانزالهم في منتصف الطريق، على ضوء ذلك تم القبض على المتهم واقتيد الى القسم وبالتحري معه وعقب الفراغ امرت النيابة بتقديمه للمحاكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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