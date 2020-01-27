ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا بالخرطوم

التاريخ: 27-يناير-2020
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كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن ارتفاع نسب الملاريا بالولاية، حيث بلغت عدد الإصابات بنهاية ديسمبر بمحلية جبل أولياء (11.713) إصابة، ومحلية بحري (6.250) إصابة ويعتبران أعلى نسب من بين المحليات السبع.
وقال مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالوزارة د. محمد عبد الرحمن بحسب صحيفة الصيحة، في الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ عن إقامة حملة طوارئ لمكافحة الملاريا، موضحاً أن هذه الحملة تعتبر إضافية للبرنامج الروتيني لمكافحة الملاريا وتستمر لمدة (60) يوماً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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