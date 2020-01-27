قرارات صارمة للحج والعمرة والغاء كرت الصعود للمعتمرين

التاريخ: 27-يناير-2020 فى : أخبار 19 مشاهدة الغت الادارة العامة للحج والعمرة كرت الصعود للباخرة نهائياً، والمتمثل في رسوم المغادرة والخدمات الامنية بميناء عثمان دقنة بسواكن البالغ قدرها “56” جنيهاً للحد من السمسرة والفساد. Advertisements والزمت وكالات السفر بحسب صحيفة المجهر بتوفير مندوب عنها يستقبل المعتمرين بميناء سواكن ويباشر اجراءات صعودهم الى الباخرة، ووقف المدير العام لادارة الحج والعمرة “منتصر عباس محمر علي” ميدانياً على اوضاع المعتمرين في ميناء سواكن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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