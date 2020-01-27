قرارات صارمة بشمال كردفان للسيطرة على الموقف الأمني

أصدرت لجنة أمن ولاية شمال كردفان، بياناً حمل عدداً من القرارات للسيطرة على الموقف الأمني بالولاية.

وجاءت القرارات بمنع حمل السلاح الناري داخل الأسواق والأحياء بمن في ذلك أفراد القوات النظامية، ومنع تحرُّك المواتر ذات العجلتين ابتداءً من السادسة مساءً داخل الأحياء والأسواق.

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وبحسب صحيفة الصيحة، منع تحرُّك المواتر “التُّكْتُك” بعد العاشرة مساءً، عدا الحالات الطارئة، ويتم تقديرها عبر نقاط الارتكاز والأطواف الليلية، إضافةً إلى قفل الأسواق الطرفية بالمدينة بما فيها أندية المشاهدة وأماكن تجمُّعات المُواطنين بعد السادسة مساءً، ومنع حمل السلاح الأبيض بالأسواق، بجانب تكثيف الوجود الأمني في نقاط العبور والضبط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)