أصدرت لجنة أمن ولاية شمال كردفان، بياناً حمل عدداً من القرارات للسيطرة على الموقف الأمني بالولاية.
وجاءت القرارات بمنع حمل السلاح الناري داخل الأسواق والأحياء بمن في ذلك أفراد القوات النظامية، ومنع تحرُّك المواتر ذات العجلتين ابتداءً من السادسة مساءً داخل الأحياء والأسواق.
وبحسب صحيفة الصيحة، منع تحرُّك المواتر “التُّكْتُك” بعد العاشرة مساءً، عدا الحالات الطارئة، ويتم تقديرها عبر نقاط الارتكاز والأطواف الليلية، إضافةً إلى قفل الأسواق الطرفية بالمدينة بما فيها أندية المشاهدة وأماكن تجمُّعات المُواطنين بعد السادسة مساءً، ومنع حمل السلاح الأبيض بالأسواق، بجانب تكثيف الوجود الأمني في نقاط العبور والضبط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قرارات صارمة بشمال كردفان للسيطرة على الموقف الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.