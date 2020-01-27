عاجل.. وزيرا الخارجية والري إلى واشنطن اليوم

الإثنين 27 يناير 2020 كتب محمد أمين تزوج ويبحث وزراء من الدول الثلاث مسودة الاتفاق. وشهدت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 28 إلى 29 يناير الحالي.





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