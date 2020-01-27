اتفاق بين الحكومة وبعثة السلام لتفعيل آلية حفظ  الامن بولايات دارفور

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الإثنين 27 يناير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
اتفقت الحكومة السودانية، والبعثة المشتركة لحفظ السلام بدارفور (يوناميد) على اعادة تفعيل الآلية المشتركة لاتخاذ القرارات العاجلة لمواجهة التفلتات الامنية.
وشهدت ولايات غرب وشمال دارفور اضطرابات امنية بسبب الصراعات الاهلية ادت إلى مقتل واصابة العشرات من المواطنين العزل.
تضم الآلية كل من اليوناميد وفريق الأمم المتحدة القطري ووزارة الدفاع السودانية والجهات ذات الصلة في الحكومة السودانية.
وقال الممثل الخاص للبعثة جيريمايا مامابولو، أن هذه خطوة مهمة نحو ضمان سلامة وأمن المجتمعات المحلية وموظفي الأمم المتحدة والأصول عند وقوع حوادث.
واضاف ان الآلية المشتركة ستعزز التعاون المتعلق بالأمن بين اليوناميد والحكومة، لتحقيق استجابة فورية وفعالة لمواجهة هذه المواقف الصعبة.
ووقال ان اليوناميد تتطلع إلى إعادة التفعيل الفورية للآلية الأمنية المشتركة وتعرب عن استعدادها للقيام بدورها في ضمان التنفيذ الناجح.
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