الحزب الإتحادي يدعو لدعم عملية الانتقال في البلاد 

الإثنين 27 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

قال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، جعفر الميرغني، أن حزبه منفتح على الجميع للعمل على وقف الحرب.



ووصل الميرغني إلى جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم (الاثنين) في زيارة يلتقي خلالها رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت وعدد من قادة الحركات المسلحة.

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واضاف أن السودانيون ينتظرون اخبارا مفرحة، محذراً من مغبة الغرق في صراع الشعارات.

وأكد الاتحادي في تعميم صحافي على ضرورة دعم الفترة الانتقالية، للوصول إلى صندوق الانتخابات بعد تأمين متطلباتها الموضوعية.

وقال الميرغني؛ ندعم كل جهد يؤدي إلى السلام، ولن نجد خطةً توصل إلى السِّلم إلا ونوافق عليها، ولا باباً يوقف الحرب إلا وطرقناه.