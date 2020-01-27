قتيل وجرحى بهجوم انتحاري عنيف على مسجد بنيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل شخص، وأصيب 13 آخرون، فجر الاثنين، في هجوم انتحاري استهدف مسجدا شمال شرق نيجيريا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم الانتحاري استهدف جمعا من المصلين في صلاة الفجر، بولاية بورنو.

وأشارت إلى أن امرأتين نفذتا الهجوم الانتحاري، لكن السلطات لم تتعرف على هويتهما حتى اللحظة.

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما اتخذت السلطات المحلية تدابير أمنية مشددة في مكان الحادثة.

يذكر أن هجمات منظمة “بوكو حرام” الإرهابية في نيجيريا تسببت في مقتل أكثر من 20 ألفا منذ عام 2009.

الأناضول