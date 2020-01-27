الخارجية الإيرانية تحسم الأمر نهائيا بشأن الدخول في مفاوضات ثنائية مع أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن “طهران لا تسعى لإبرام الاتفاق الذي يقف خلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا إلى مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين: “حديث الوزير ظريف عن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليس جديدا، وإنما مبني على أسس وهي إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع جميع العقوبات الظالمة عن شعبنا وعادت إلى الاتفاق النووي، وقتها يمكن التشاور معها ضمن 5+1 وضمن التشاور الجماعي فقط”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد أي حديث عن التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

وأضاف: “تصريحات ظريف لا تعني أننا نسعى وراء الاتفاق الذي يريده ترامب ولا إلى مفاوضات ثنائية مع أمريكا”.

وتابع الناطق باسم الخارجية الإيرانية: “إذا قبل ترامب شروطنا فإن هذا يعني أن السياسية الأمريكية ضد إيران قد هزمت وإذا لم يقبل شروطنا فهذا يعني أنه ليس أهلا للحوار والمفاوضات”، مؤكدا أن “التهديدات العسكرية لا تردع بلاده عن المثل للسلام والحوار التي هي جزءا تاريخينا”.