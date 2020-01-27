الرئيس الصيني يوعز باتخاذ تدابير حازمة لمكافحة وباء فيروس “كورونا”

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الخليج 365:
أوعز الرئيس الصيني، شي جين بيتغ، لمنظمات الحزب الشيوغي الصيني على جميع المستويات بالعمل الحاسم على مكافحة انتشار وباء نوع جديد من فيروس كورونا (التاجي).
بكين – سبوتنيك. ونقل التلفزيون المركزي الصيني في تقرير: “طالب الرئيس، شي جين بينغ، بأن تتحد المنظمات الحزبية على جميع المستويات والكوادر الشعبية العريضة حول الجماهير الواسعة وتنفذ بشكل حاسم قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، معتمدين بشدة على جماهير الشعب لمكافحة الوباء وتحقيق نصر على العدو”.
هذا وفي وقت سابق من اليوم وصل إلى مدينة ووهان وهي مركز الوباء، رئيس مجلس الدولة الصيني، ( رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، بتكليف من رئيس البلاد، شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لتفقد وتوجيه جهود منع انتشار الفيروس التاجي الجديد ومكافحته.
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