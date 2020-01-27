جوبا.. تعليق مفاوضات سلام السودان إلى (4) فبراير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الوساطة الجنوبية أمس تعليق المفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية حتى 4 فبراير المقبل، وعزت تعليق التفاوض للمزيد من التشاور، وكانت الحكومة و(مسار الشمال)، قد وقعا، اتفاقاً نهائياً، بعد تجاوز الملفات العالقة المتمثلة في قضايا الأراضي والتنمية، ومتضرري السدود وقضايا المهجرين. آخر لحظة

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