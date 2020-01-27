وفد تشادي يقف على تجربة السودان في التعدين بشقيه التقليدي والمنظم

الخليج 365:

وقف وفد تشادي عالي المستوى على التجربة السودانية في مجال التعدين بشقيه التقليدي والمنظم، وبدأ الوفد الذي يقوده مدير العداد الوطني للذهب والمعادن النفيسة بتشاد، يرافقه وفد من الشركة الوطنية للمناجم والجيولوجيا زيارة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية والتقوا خلالها المدير العام سليمان عبد الرحمن، حيث قدم شرحا مفصلاً عن الهيئة وقطاع المعادن بالسودان وتجربته في هذا المجال.

من جانبه أكد المدير العام للعداد الوطني للذهب والمعادن النفيسة محمد آدم بشر أن الهدف من زيارتهم التعرف على التجربة السودانية في مجال المعادن والاستفادة منها في هيئتهم الوليدة.

يذكر أن الوفد قام بزيارة عدد من إدارات الهيئة العامة للأبحاث بالإضافة إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية، شركة سودامين، شركة أرياب ومصفاة السودان للذهب.

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