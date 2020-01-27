تجمع المهنيين يتهم الحكومة بخرق الوثيقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن طرح مسودة قانون نقابات خلال اليوم الإثنين، تحوي على (٧) أبواب و(٣١) مادة، سيتم طرحها للتداول، وقال ممثل لجنة النقابات بتجمع المهنيين عمار يوسف إن إجازة المسودة تم بعد نقاش متواصل وعقد ورش لأكثر من شهرين، وأكد طرحها للنقاش مع كافة الأجسام داخل وخارج تجمع المهنيين، وقطع بأن المسودة تؤكد على استقلالية وديمقراطية العمل النقابي، مشدداً على أهمية دور المسجل تنظيمات العمل في تنظيم العمل النقابي، وطالب يوسف بإكمال لجان التسيير للنقابات والاتحادات المهنية، لمواصلة العمل النقابي، حتى قيام الانتخابات للنقابات وإجازة قوانينها، وقال إن الحركة النقابية عانت كثيراً في العهد البائد، ورأى أنها مكنت عضوية الجبهة الإسلامية من الاستيلاء على مفاصل النقابات والاتحادات المهنية، وأردف منذ نكوين النقابات في عام 1947م كان لها أدوار في الدفاع عن قضايا العاملين، واعتبر المسودة خطوة مهمة في طريق قانون النقابات المرتقبة.

جدل تعيين الولاة

فيما أكد الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم، على توافق مكونات الحرية والتغيير على اختيار (١٥) والياً مدنياً من جملة (١٨) بمعايير مهنية وترشيحات من قبل تنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات، وأضاف إن تعيين الولاة لا يؤثر على عملية السلام والتفاوض الجاري في عاصمة الجنوب جوبا مع حركات الكفاح المسلح، مشيراً إلى أن تعيين الولاة سيكون مؤقتاً إلى حين استكمال اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح، حتى لا تخصم من عملية السلام، وأوضح الأصم أن الولايات عانت ومازالت تعاني بسبب تأخير تعيين الولاة، وأشار إلى أن رموز النظام البائد مازالوا باقين في مناصبهم، وأكد أن التغيير الذي حدث لم يصل إلى الولايات.

تحركات النظام البائد

وكشف الأصم عن توفر معلومات لديهم بتحركات لعناصر النظام البائد في محلية (قلا سيلا) بولاية وسط دارفور من بينهم المطلوب لدى محكمة الجنائية الدولية علي كوشيب، تحركات تهدف إلى إثارة الفتنة بتلك الولاية، مطالباً الأجهزة الأمنية بالتحرك عاجلاً، تفادياً لأحداث ربما تقع هناك، الأصم لا يستبعد ضلوعهما في أحداث أمنية محتملة، وأكد على أن التجمع سلم مذكرة إلى السلطة الانتقالية تدعوها إلى التحرك السريع لحل الأزمات الأمنية وإيقاف الثورة المضادة، وكما أعلن عن اعتزام تجمع المهنيين القيام بحملات إعلامية وضغط لاستعجال الحكومة الانتقالية لتعيين الولاة، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، مشددا على أن النقد اللاذع غير الإيجابي للحرية والتغيير مرفوض، في وقت حمل فيه رموز النظام البائد أحداث الجنينة وبورتسودان، وأضاف اشتداد الصراعات القبلية والاجتماعية بالولايات نتيجة لسيطرة رموز النظام السابق على مفاصل الولايات وتدخلهم بشكل مباشر في اشتعال أزمات بورتسودان والجنينة.

انتخابات مبكرة

وفي رده على سؤال (آخر لحظة) حول مطالبة رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر التوافق على الولاة ؟ أجاب الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين، قائلاً: هذا المطلب لم يتم طرحه داخل مؤسسات الحرية والتغيير، ونحن نرفض أي اتجاه لقيام انتخابات مبكرة، مؤكدا أن الحرية والتغيير توافقت على الفترة الانتقالية ثلاث سنوات بما فيهما حزب الأمة، كما أن اختيار الولاة لا يتم بحسب الأغلبية لحزب بعينه بل بالكفاءة، وبناءً على معايير معينة، وقال: بما أن الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة، من الضروري وجودها في تشكيلات الحكومة الولائية، فيما أكد عدم علمه بوجود جهات تقوم بتجنيد سودانيين كمرتزقة للقتال مع اللواء متقاعد خليفة حفتر.

خرق الوثيقة الدستورية

وجدد الأصم اعتراض تجمع المهنيين على تعيين (٣) وزراء دولة ضمن الحكومة الانتقالية، وقال إن هذا الأمر يُعد خرقاً للوثيقة الدستورية التي تحكم الحكومة الانتقالية وأكد ناجي خلال المؤتمر الصحفي أن تلك التعيين لم يتم التشاور حوله داخل قوى الحرية والتغيير وهي الحاضنة السياسية للحكومة، موضحاً بأن الوثيقة أعطت رئيس الوزراء الحق في اختيار الولاة وليس قوى الحرية، وتابع نشدد على أهمية احترام الوثيقة الدستورية، ومن غير المقبول أن تتعدى السلطة الانتقالية عليها في الأثناء كشف عن إجازة التجمع آلية لمتابعة الأداء الحكومي، مشيراً إلى أن التجمع سيخاطب الجهات المعنية للتعاون معها .

زيارات ماكوكية

وأفصح الأصم عن نتائج زيارة وفد المهنيين لدى ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة، وأشار إلى تباطؤ الدولة في حسم وحل قضايا النزاع، مما أدى إلى تحويل المشاكل الفردية لجماعية قبلية، بجانب انتشار السلاح واستمرار خطاب الكراهية، وأردف هذا الخطاب لابد أن يجرم، عطفاً عن حيادة الدولة في قضايا الراعي والزراعة بين مكونات المجتمع المحلي، وضعف الإدارة الأهلية في التعامل مع الأزمات، مشيراً إلى تدهور الأوضاع الصحية بالولاية رغم وجود (44) مركز إيواء في الجنينة و(13) مركزاً بمعسكر كريندق، مشدداً على أن الوضع يحتاح للتدخل العاجل.

آخر لحظة