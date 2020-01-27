السعودية والإمارات تكشفان تطورات “الأزمة الخليجية” مع قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال دبلوماسيان سعودي وإماراتي، أمس الأحد، إن بلديهما والبحرين ومصر ماضية في إيجاد حلول للخلافات مع قطر.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، أن سفيري السعودية حسن بن علي، والإمارات حمد الجنيبي، لدى الخرطوم، أحاطا وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، بنتائج اللقاءات التي أجرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر، مؤكدين أن الدول الأربع ماضية في إيجاد حلول للخلافات مع قطر، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

من جانبها، أكدت الوزيرة السودانية، سعي بلادها وأملها في حل الخلافات في إطار الأزمة الخليجية، وأن يكون هناك حوار بين الدول العربية، مشددة على حرص السودان على تعزيز العلاقات مع كل الدول العربية.