القبض على مدير الميناء الجنوبي في بلاغ بمليارات الجنيهات

أكدت مصادر في النيابة لـ"اخبار الخليج 365” أن السلطات نفذت أمس أمر قبض على، مدير ميناء بورتسودان الجنوبي، السابق، محمود سيد احمد حمودة، للتحقيق معه في بلاغات تتعلق باجراءات تخفيض رسوم حاويات بمبالغ مليارية.



وأضافت المصادر، أن النيابة أصدرت أوامر قبض في مواجهة أخرين قيد التنفيذ في تجاوزات فساد تتعلق بالتصرف وبيع أصول تابعة للخطوط البحرية السودانية وهيئة الموانئ البحرية.

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