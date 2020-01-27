شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن المزارع عثمان إبراهيم رئيس جمعية فحل التخصصية بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة عن زراعة 5 آلاف فدان قمح بالمكتب وصلت لمرحلة الرية الخامسة وتبشر بإنتاجية عالية تصل إلى 23 جوال قمح في الفدان. وأرجع إبراهيم في تصريح لـ(سونا) نجاح الموسم الزراعي الشتوي الى الطقس البارد وانتظام عمليات الري بنسبة تصل إلى 95% وأقر بالأثر النفسي السلبي الذي أحدثه غياب المحافظ على المزارعين ودوره في المتابعة اللصيقة للغيط في جميع أقسام مشروع الجزيرة وتوفير اللوجستيات للمزارعين. وقطع إبراهيم بعدم وجود أي أمراض. المادة السابقة نعمة عثمان تحذر من (بيوت العزابة) .! المقالة القادمة الدولار سيكسر الـ100جنيه..وقمة تانية (120)جنيه أو حتى(150)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتاج مبشر للقمح بالقسم الجنوبي بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.