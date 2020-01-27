نعمة عثمان تحذر من (بيوت العزابة) .!

الخليج 365 :

طالبت المذيعة نعمة عثمان بضرورة رقابة الأسر لأبنائها وبناتها، وإدارة حوارات متواصلة معهم، وقالت نعمة إن مثل هذه الحوارات تجعل الأسرة قريبة، وعلى علم بتفاصيل تحركات الأبناء، وطريقة تفكيرهم، وعلاقاتهم خارج نطاق البيت، وأضافت نعمة في برنامج (ما في مشكلة) إن ضبط الوجود الأجنبي بالبلاد مهم بعد ظهور جرائم وسلوكيات دخيلة على المجتمع، كان آخرها مقتل فتاتين بالخرطوم على يد شابين أحدهما أجنبي. ضيف البرنامج، المختص في الشؤون النفسية والإجتماعية الدكتور ياسر موسى، أكد حديث نعمة بضرورة الحوار الأسري مع الأبناء، لأن غياب (الونسة) بين أولياء الأمور وأبنائهم يضعف دور الرقابة الأسرية، لذلك تكون المفاجأة بسلوكياتهم وتصرفاتهم الصادمة في كثير من الأحيان، وقال ياسر إن تعدد حوادث قتل الفتيات يعود لأسباب يتعلق أغلبها بالممارسات الجنسية والمخدرات، وهي جرائم تتم في أماكن سكن خاصة بالشباب الذكور، يتم فيها إستدراج الفتيات، لذلك لابد من مراقبة أماكن سكن (العزابة)، والتبليغ الفوري حال وجود تردد متكرر للبنات في تلك الأماكن، وأشار الى أن أبناء المغتربين هم الأكثر تعرضاً لمثل هذه الأحداث، نسبة لسكنهم كمجموعات وبعضهم يتعرض لمثل هذه الحوادث بسبب إنعدام الرقابة .