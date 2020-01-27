الشحات: الأهلي سيصعد من السودان

الخليج 365 :

أبرز حسين الشحات، نجم الأهلي المصري، أهمية فوز فريقه الصعب على ضيفه النجم الساحلي التونسي (1-0)، على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا. وقال الشحات، في تصريحات للصحفيين بحضور مراسل “”: “النجم الساحلي أحد أكبر فرق إفريقيا، لكننا لعبنا للفوز منذ البداية، وأحرزنا هدفا، وعدم التوفيق حرمنا من التسجيل أكثر”. ووعد الشحات بحسم التأهل في السودان، خلال الجولة الأخيرة أمام الهلال، موضحا أن الأهلي جاهز تماما للقاء، المؤهل لربع النهائي. ويحتاج المارد الأحمر نقطة واحدة من مباراة الهلال، لاجتياز دور المجموعات، حيث يتصدر حاليا المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط. ويأتي النجم الساحلي في الوصافة بـ9 نقاط، وخلفه الهلال بنفس الرصيد.