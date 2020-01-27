تعرّف على أسعار السمسم باسواق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي تورد (سونا) الوارد وأسعار السمسم بسوق المحاصيل بمدينة القضارف اليوم الأثنين:- أعلى سعر 45 كيلو 4625 جنيها ، أدنى سعر 45 كيلو 4610 جنيها ، جملة الوارد بالجوال 7235 جوالا.

أما سعر أردب الذرة بسوق المحاصيل بمدينة القضارف اليوم فكان كما يلى : دبر:

أعلى سعر 5560 جنيها.

أدنى سعر 5550 جنيها.

الوارد 1616 جوالا. فتريتة:

أعلى سعر 5450 جنيها.

أدنى سعر 5400 جنيها.

الوارد 25274 جوالا. الصفراء:

أعلى سعر 5100 جنيه.

أدنى سعر 5050 جنيها.

الوارد صفر. مقد:

أعلى سعر 4600 جنيه.

أدنى سعر 5550 جنيها.

الوارد 23 جوالا. Advertisements تترون:

أعلى سعر 5550 جنيها.

أدنى سعر 5500 جنيه.

الوارد صفر. ودباكو:

أعلى سعر 5400 جنيه.

أدنى سعر 5350 جنيها.

الوارد 303 جنيه. عكر

أعلى سعر 5300 جنيه.

ادني سعر 5250 جنيها.

الوارد 395 جنيه. حريراي:

أعلى سعر 5300 جنيه.

أدنى سعر 5250 جنيها.

الوارد صفر. دخن:

أعلى سعر 7600 جنيه.

أدنى سعر 7500 جنيه.

الوارد 1412 جنيه. جملة الوارد بالجوال 29023 جنيه.

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