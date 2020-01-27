وليد الشعلة: تعالوا لنحتفل بتأهل الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقدم وليد الشعلة بالتهنئة لزملاءه اللاعبين ولجماهير وادارة الهلال بالفوز الكبير على بلانتيوم واكد الشعلة في تدوينة على حسابه ان الافراح لن تكتمل الا بالفوز على الاهلي واطلق مناشدة لجماهير الهلال قائلا تعالوا نحتفل بتأهل الهلال من داخل الجوهرة.

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