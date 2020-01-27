الاهلي يبدأ الحرب على الهلال..الوطن الاهلي يطلب حمايته في السودان

الخليج 365 : ذكرت صحيفة الوطن الصادرة اليوم أن نادي الاهلي المصري طلب حمايته بالسودان بسبب الاوضاع الامنية..الاهلي يريد نقل اهتمام الهلال بعيدا عن ملعب المباراة وذلك لاضعاف تركيز لاعبيه إلا ان ادارة الهلال كانت قد حددت موقع المواجهة وفقا للوقت المحدد.

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