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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، عن وجود صعوباتٍ ومتاريس قانونية أمام لجنة إزالة التمكين.
وأكّد أنّ اللجنة رغم قصر عمرها إلاّ أنّها تمضي بخطواتٍ ثابتة.
وأشار ساطع في تصريحاتٍ لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأثنين” إلى أنّ اللجنة أمامها مهمتين صعبتين وشاقتين تتعلّق بتفكيك التمكين، بجانب إعادة بناء ما تمّ تفكيكه.
وجزم بأنّ أكثر من”80%” من المواطنين حرية وتغيير.
وأفصح بأنّ قوى التغيير اتفقت على معايير تعيين المجالس التشريعية من لجان المقاومة والمرأة والقوى الموقّعة على إعلان الحرية والتغيير ومن القوى غير الموقّعة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحرية والتغيير: اتفقنا في قحت على معايير تعيين المجالس التشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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