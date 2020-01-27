قيادي بالحرية والتغيير: اتفقنا في قحت على معايير تعيين المجالس التشريعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، عن وجود صعوباتٍ ومتاريس قانونية أمام لجنة إزالة التمكين.

وأكّد أنّ اللجنة رغم قصر عمرها إلاّ أنّها تمضي بخطواتٍ ثابتة.

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وأشار ساطع في تصريحاتٍ لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأثنين” إلى أنّ اللجنة أمامها مهمتين صعبتين وشاقتين تتعلّق بتفكيك التمكين، بجانب إعادة بناء ما تمّ تفكيكه.

وجزم بأنّ أكثر من”80%” من المواطنين حرية وتغيير.

وأفصح بأنّ قوى التغيير اتفقت على معايير تعيين المجالس التشريعية من لجان المقاومة والمرأة والقوى الموقّعة على إعلان الحرية والتغيير ومن القوى غير الموقّعة.