الكشف عن موعد الإعلان عن اسم مدرب السودان الجديد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يستعد الاتحاد السوداني لكرة القدم للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد، للمنتخب السوداني، الذي سيخلف الكرواتي المُقال، لوجاروشيتش.
وقال رئيس الاتحاد السوداني، الدكتور كمال شداد في تصريحات لـ”kooora”: “القائمة النهائية للمرشحين تضم 6 مدربين أجانب، وسوف يتم الكشف عن هوية المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة”.
ويعتبر أقوى المرشحين لتولي تدريب المنتخب السوداني، بيرنارد سيموندي، وهوبير فيلود الفرنسيين، والبلجيكي روني فان جونيجيدين مدرب منتخب مالاوي السابق.
وبدأت عملية البحث عن مدير فني جديد للمنتخب السوداني، منذ نحو شهرين، خلفا للوجاروشيتش، الذي رفض اتحاد كرة القدم السوداني تجديد عقده.
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