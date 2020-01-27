يوسف عبد الفتاح يكشف عن معلومات جديدة حول التصرف في أراضي المدينة الرياضية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف والي الخرطوم الأسبق يوسف عبد الفتاح عن معلوماتٍ جديدة بشأن التصرّف في أراضي المدينة الرياضية. وقال عبد الفتاح بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأثنين” في تحقيقاتٍ أجريت معه أمس إنّه تصرّف في الأراضي وفق لخطاب من النائب الأوّل الأسبق علي عثمان محمد طه.

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