القراي: رفعنا خطة لهيكلة وزارة التربية إلى ديوان شؤون الخدمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير إدارة المناهج، عمر القراي، إنّ وزارة التربية والتعليم رفعت هيكل مقترح للوزارة، إلى ديوان شؤون الخدمة لإجازته قبل الدفع به إلى مجلس الوزراء.

وأضاف القراي في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الأثنين” أنّ الهيكل المقترح ضم الإدارة القومية للتدريب إلى إدارة المناهج.