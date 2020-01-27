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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مدير إدارة المناهج، عمر القراي، إنّ وزارة التربية والتعليم رفعت هيكل مقترح للوزارة، إلى ديوان شؤون الخدمة لإجازته قبل الدفع به إلى مجلس الوزراء.
وأضاف القراي في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الأثنين” أنّ الهيكل المقترح ضم الإدارة القومية للتدريب إلى إدارة المناهج.
كانت هذه تفاصيل خبر القراي: رفعنا خطة لهيكلة وزارة التربية إلى ديوان شؤون الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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