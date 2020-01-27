حكم مباراة الهلال والاهلي المصري بأمدرمان يطلق تصريحات عن المباراة

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الخليج 365 :
أكد الحكم المغربي رضوان جيد أنه سعيد بالمستوى الفني لمباراة الإسماعيلي والاتحاد، التي أدارها امس الأحد، في إياب دور الثمانية، ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وحسم الإسماعيلي تأهله لنصف نهائي البطولة، بالتعادل السلبي، بعد فوزه في الذهاب 0-1.
وأوضح أنه سيكون على موعد مع مواجهة عربية جماهيرية أخرى، بين الأهلي والهلال السوداني، يوم السبت المقبل، في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا جاهزيته لهذه المواجهة.
وأشار الحكم المغربي إلى أنه يدرك جيدًا صعوبة اللقاء والأجواء الجماهيرية التي ستحيط به، مردفا: “لكنها لن تؤثر على اللقاء في ظل خبرات اللاعبين.
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