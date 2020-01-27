شركة بلاك شيلد الاماراتية تنفي تسفير السودانيين من الأمارات إلى ليبيا واليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت شركة بلاك شيلد للخدمات الامنية ذ. م . م م )ما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص التعاملات التعاقدية لطلبات التوظيف لدى الشركة في مهن تتعلق بالخدمات الأمنية.

وجاء في بيان الشركة إن “شركة بلاك شيلد شركة حراسات أمنية خاصة، تنفي نفياً باتاً شكلاً ومضموناً كافة الادعاءات المتعلقة بالخداع أو التمويه أو التضليل أو الإجبار لأيٍ من العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظام العمل أو موقع العمل أو العاملين لديها”.

وقالت إن الشركة ملتزمة إلتزاماً قانونياً وإجرائياً وأخلاقياً بكافة المعايير المهنية والمتوافقة مع الأنظمة القانونية المعمول بها في إطار إجراءات التوظيف وتحديد المهام ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها،

واكدت حرصها على مبدأ الشفافية الكاملة مع كافة منتسبيها والمستفيدين من خدماتها وفق عقودها المبرمة. وبالتالي؛ فإنه لا يتم استقطاب أو توظيف أو تحديد موقع تقديم الخدمات إلا بالاتفاق التعاقدي المبرم مع كافة منتسبي الشركة وذلك بمعرفتهم الكاملة وموافقتهم التامة مع احتفاظ منتسبي الشركة بحقهم القانوني بالرفض أو القبول تبعاً لذلك.

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وقالت ان كافة خدماتها المقدمة هي ذات طبيعة “خدمية” من ضمن نشاطاتها التجارية وفق الأطر القانونية المتعارف عليها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبأنه ليست لديها أية خدمات أو ممارسات أو إرتباطات أو أعمال ذات طبيعة عسكريه أياً كان نوعها.

واوضحت انه بناءً على ما تقدم؛ فإن الشركه تحتفظ بحقها القانوني باتخاذ أية إجراءات قانونية وقضائية بحق كل من أساء الى الشركة والقائمين عليها.

وعليه؛ فإن هذا البيان صدر عن الشركة لتوضيح الحقائق فقط و ليس بهدف الرد على الافتراءات الكاذبه أو تفنيد الادعاءات المسيئة التي صدرت بحق الشركه.

الحاكم نيوز