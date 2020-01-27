الغاني ريشموند يتسبب في أزمة وسط لاعبي المريخ..تعرّف على التفاصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تسبب اختيار المحترف الغاني انطوي ريشموند الفانيله رقم(10) لارتدائها في مشواره الجديد مع المريخ بعد أن انضم إلى كشوفاتالأحمر قادما من الخرطوم الوطني. وتسبب اختيار الغاني لهذا الرقم في غضب وسط لاعبي المريخ حيث علمت (سودانا فوق) ان عدد من اللاعبين أعلنوا رفضهم بمنح الرقم(10)لهذا اللاعب.الجدير بالذكر أن هذا الرقم كان يرتديه لاعب المريخ السابق محمد عبد الرحمن قبل انتقاله الي نادي أهلي البرج الجزائري قبل أيام

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