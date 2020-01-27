التعامل الامريكي يحرج قحت

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة ومثيرة هى التحليلات التى تتناول الوضع السودانى من وجهة نظر بعض المؤسسات وحتى الافراد فى امريكا ، واشد مايربك المنتظرين لانصاف امريكا شماتة المناوئين لهم الذين يقولون لهم لاتعولوا على امريكا ولاننتظروا منها خيرا وهاهى الشواهد تترى على استخفاف واشنطون بحلفائها ومن ينتظرون منها خيرا ، ويعرف القاصى والدانى ان من يشكلون الحاضنة السياسية للحكومة الان ظلوا يسبحون بحمد امريكا ويرون فيها بارقة الأمل ومشعل الخلاص وهم فى المعارضة ما كانوا يسكتون عن تحريض الادارة الأمريكية للتشفى فى نظام الانقاذ مع ان المتضرر المباشر كان هو هذا الشعب المسكين ولكن ولما وصل معارضو الامس للحكم انتظروا ان تغدق امريكا عليهم من خيرها الكثير وينصلح حال البلد بعد ان تكون قد صالحت امريكا وسارت امورها كما ينبغى لكن اليانكى لم ولن يكون مأمونا ودوما يمكن ان يغدر بحلفائه أو على الاقل لن يضع لهم اعتبارا ، وهاهم قادة الحرية والتغيير منزعجون من تجاهل امريكا لمشاكل البلد ومنزعجون اكثر من شماتة الاخرين فيهم لتعويلهم على امريكا التى لم تحفل بهم ولم تلتفت اليهم.

ونقرأ فى الأخبار ان صحيفة واشنطون بوست قالت ان المخابرات الأمريكية ترى أن الوقت الان مناسب جدا في السودان لتطبيق نظرية براند لويس الرامية لتقسيم السودان الي عدة مناطق بفرضية ان السودان الان في أضعف حالاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع ترد كبير في التعليم والصحة واصبح الولاء للقبيلة والجهوية هو المنطق السائد ، كما تم كسر هيبة القوات المسلحة وضعفت من بعدها الأجهزة الأمنية الاخري لذلك توصي المخابرات الأمريكية الاجهزة والموسسات الحكومية وشبه الحكومية في الولايات المتحدة الامريكية ان لا يقدموا اي دعم للسودان حتي يصل الي مرحلة الانهيار الكامل.

والمعروف ان امريكا تعمل وفقا لما تعتبره مصلحة لها ولاشإن لها بتحالفات مهما قويت وهذا الأمر بسبب حرجا بالغا لمن يرون فى امريكا نصيرا وحليفا يستقوون به ، والرؤية الأمريكية حول تقسيم السودان وكيفية التعاطى معه والطريقة السيئة فى التعامل الامريكى مع السودان تدخل مناصرى امريكا والمعولين عليها فى حرج بالغ وعلى رأسهم قوى إعلان الحرية والتغيير فهل يظلوا منتظرين خيرا من امريكا؟.