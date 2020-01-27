دماء الشهداء وقود الصحوة الثانية.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كل ما يمضى يوم على استشهاد الفريق قاسم سليمانى والحاج ابومهدى المهندس يثبت للناس خطأ التصرف الامريكى وغباء الرئيس ترامب الذى ارتكب جنايته المنكرة وهى التى ستؤدى حتما الى خسارة امريكا للمنطقة وسيعلم الشعب الامريكى حماقة رئيسه وسوء تقديره وخطأ تصرفه .

باغتيال الشهداء القادة اقتربت صفوف الاحرار من بعض وقويت شوكة المناهضين للاستعلاء والاستكبار الامريكى ورفع محور المقاومة سقفه عاليا جدا وهو يحدد على لسان كبار قادته ان الثمن الذى ستدفعه امريكا جراء جنايتها الكبرى هو خروجها من المنطقة ككل وتعهد رموز وقيادات محور المقاومة على تحقيق هذا الهدف وهم الذين ان قالوا صدقوا وإن وعدوا وفوا والعدو يعرف ذلك جيدا .

ولايمكن الحديث عن استشهاد هؤلاء القادة الكبار دون التطرق للحشود المليونية فى تشييعهم بالعراق وايران وخاصة الفريق سليمانى الذى شيعه ملايين الناس وخرجت مئات التظاهرات تندد باغتياله وتعلن سيرها على طريقه واعتمادها نهجه كما انعقدت مئات المجالس لتأبين الشهداء الكرام بكل بقاع الأرض، ثم جاءت صلاة الجمعة فى طهران والتى تلت تشييع الشهيد سليمانى باسبوع والتى أمها آلاف المصلين جاءوا ليستمعوا للسيد قائد الثورة الاسلامية ويجددوا البيعة ويرسلوا رسالة للعدو أنهم ماضون فى طريقهم ، وخرجت بعدها مظاهرات كبرى تجدد الولاء للثورة الاسلامية وتبايع قادتها وتعلن للملأ تجديد ثقتها فى النظام الاسلامى ، وقبل ذلك اتخذ البرلمان العراقى قرا ا مزلزلا لامريكا وجبروتها وهو توجيهه حكومته ان تطلب من كل القوات الأجنبية الخروج من بلادهم فى رسالة عرف الجميع ان المقصود بها امريكا ، ولكن الحدث الابرز فى سلسلة الصفعات التى تلقتها امريكا كان خروج ملايين العراقيين فى المسيرة الاضخم فى تاريخ العراق السياسى وهى تنادى بطرد المحتل الامريكى وضرورة خروج قواته فى اكبر استفتاء على دعم محور المقاومة وتبنى خيارات جهادية واضحة ستنتهى حتما بانتصار هذا المحور وسقوط اعداءه سواء امريكا أو ادواتها فى منطقتنا الذين خانوا امتهم وارتهنوا لعدوهم.

هذه التداعيات التى اعقبت استشهاد القادة

قاسم سليمانى وابومهدى المهندس ورفاقهما بينت ان دماءهم الزكية وشهادتهم الدامية واجسادهم الممزقة قد اثمرت نصرا قريبا باشعالها روح الثورة عند الكثيرين ونجاحها فى تغذية الروح الجهادية فى الامة وكانت هذه الشهادة المباركة ايذانا بميلاد الصحوة الاسلامية الثانية التى ستعزز قوة محور المقاومة وتدك عروش الطغاة المجرمين وتعجل بهزيمتهم وعودة الامة لوعيها وعزتها ومنعتها وكرامتها وكل هذا من بركات دماء الشهداء خصوصا الشهداء القادة .