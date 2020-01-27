الجدي وميادة يغنيان في دبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يستعد الثنائي الفنان محمد بشير والفنانة ميادة قمر الدين لإحياء حفل عيد الحب مساء يوم 14 فبراير القادم ، بدولة الإمارات العربية المتحدة ، قاعة جميرا بفندق بلازا بإمارة دبي ،وبحسب صحيفة آخر لحظة ، تنقل قناة النيل الأزرق الحفل على الهواء مباشرة بتقديم المذيعة ريان الظاهر .

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