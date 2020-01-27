شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تصدرت صور لشباب وفتيات خلال جلسة تصوير قائمة أهم الأحداث بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ليومين على التوالي. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أثار الشباب والفتيات غضب رواد مواقع التواصل بعد ظهورهم المثير للجدل, حيث أظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع الفتيات بملابس شبه عارية وملتصقات بالشباب. رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا من خلال تعليقاتهم حيث شكك الكثير من الرواد في سودانية الشباب والفتيات وأجزموا بإستحالة ظهور سودانيات بهذا الشكل, وكتب أحدهم بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين (أنا شخصياً أشك في أن يكون هؤلاء الشباب سودانيين, وإذا صح أنهم سودانيين فهذا قمة التحرر وعلى السودان السلام).

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..شباب وفتيات يثيرون ضجة واسعة بعد ظهورهم ملتصقين ببعضهم بملابس شبه عارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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