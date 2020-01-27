مدينة الأبيض تشتكي الانفلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من نعم الله تعالى علينا – كسودانيين – الامن الذى ظل مبسوطا فى مدننا وقرانا حيث يسافر الانسان ويترك عائلته مطمئنا وقد لايحتاج حتى الى وصية الجيران ان ينتبهوا لأبنائه فى فترة غيابه ، وهذه النعمة يفتقدها كثيرون وتستوجب منا شكرا وعرفانا للمنعم جل شأنه ، وهذه النعمة ضمن نعم كثيرة بل ان نعمه سبحانه وتعالى علينا لاتعد ولاتحصى ونحن غافلون عن اداء شكرها وغير منتبهين لما ورد فى الأثر عنه عليه السلام قوله : شكر النعم ضمان بقائها ، وهذا النص الشريف يوجهنا الى كيفية المحافظة على النعمة وشكرها وخطر كفرانها وجحودها .

وفى ظل الاوضاع الأخيرة ظللنا نسمع بتفلت هنا واعتداء هناك دون ان نستطيع منع هذه التفلتات والجرائم التى يقع ضحيتها الابرياء غالب الاحيان مما يشعرنا باننا يجب ان نعمل على التعريف بنعمة الامن مثلا وشكرها لضمان بقائها فنتحدث عن الامن وضرورته القصوى وعدم تمكن أى مجتمع من النهوض ما لم يراع قواعد الامان ويرفض الظلم والعدوان ، ومن مظاهر ذلك الاعتداء الاثم الذى يتم على المواطنين اذ يجب على الجميع الوقوف وقفة رجل واحد بوجه المعتدين وانكار اعمالهم ورفضها بشكل واضح وحتى قد يضطر الناس الى محاربة مصدر هذا الاجرام والجهات المؤيدة للعدوان ، والنموذج الذى تتحدث عنه اليوم هو مدينة الأبيض المعروفة بهدوئها وسكينتها وبعدها عن المشاكل ولكن مجتمع الأبيض فجع قبل ثلاثة أيام – تقريبا – بعصابات تروع الامنين وتقتل وتسرق وتنهب وتمارس الموبقات اذ وقعت جرائم منكرة خلال الأيام الثلاثة تمثلت فى حوادث النهب والقتل والسلب ، وقد تفاعل الكثيرون مع الاخبار المحزنة التى وردتهم وتساءل ابناء الأبيض فى حسرة عن ما حاق بمدينتهم الوادعة ، ابناء الأبيض تساءلوا عن سبب التفلت الامنى فى مدينتهم وهى عاصمة الهجانة وقد كتب احدهم :

كم هو امر محزن جدا ومؤسف جدا أن يحصل ذلك (التفلت) وفي محيط رجال الهجانة ،هجانه ام ريش ،الهجانة التي كان رجالها يحمون احراش افريقيا في،كرن، ولانيا وسندرو ،، اين اللجنة الأمنية بالولاية وبالمحلية ،اين الاطواف الامنية المشتركة للقوات النظامية ،الوالي في نوم عميق.

يلزم على ابناء المدينة حراسة مدينتهم وحماية ممتلكاتهم و اعراضهم وارواحهم ولاينتظروا ان يساعدهم احد فى ذلك وعليهم ان يسيروا قوافل من الشباب تمنع التفلت وتضع حدا لنشاط العصابات الواضح فى مدينتهم وهم بتبنيهم المسألة وعملهم على مساعدة الجهات الرسمية – العاجزة – انما يقومون بشكر نعمة الامن التى كانوا يعيشونها وسوف يظهر ذلك جليا قريبا جدا فى مدينتهم التى تستحق كل خير .