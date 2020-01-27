ابن الفنان عبد الكريم الكابلي يوضح من أمريكا طريقة حصد الدولارات عن طريق مواقع التواصل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أوضح الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي سعد الكابلي نجل الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي الذي يمتلك قناة على يوتيوب أن فتح قناة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تجعل منك ثرياً موضحاً بأن العائد من ذلك لا يتعدى الخمسون دولاراً شهرياً حيث قال:(مئات الالاف من المشاهدات ما بتعمل دخل 40 أو 50 دولار)
وأشار الكابلي إلى الشروط التى تمكن كل صاحب قناة على يوتيوب من الاستفادة المادية التي أساسها المضمون الجيد والمتابعة قائلاً :(لو ما عندك مضمون جيد وعندك متابعة ومواصلة في إضافة المواد وبتضيف كميات كبيرة من الفيديوهات من فترة للتانية من الصعب يكون دا مصدر دخلك الكبير و الوحيد).
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