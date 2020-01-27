صحيفة مصرية ترسم”3″ سيناريوهات تصب في مصلحة الهلال السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

1

الفوز أو التعادل

يحتل الأهلى تحت قيادة السويسرى فايلر، حاليًا، المركز الأول فى مجموعته برصيد 10 نقاط ويليه النجم الساحلى برصيد 9 نقاط ثم الهلال السودانى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وأشارت اليوم السابع إلى أنّه في حال فوز الأهلي أو تعادله سيقود ذلك إلى تأهله إلى ربع نهائي البطولة دون النظر لما سيسفر عنه لقاء النجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وترى الصحيفة أنّ فوز الأهلى على الهلال سيؤهّل الفريق الأحمر، متصدرًا لمجموعته بينما فى حالة تعادل الفريق الأحمر مع نظيره الهلال سينتظر نتيجة الفريق التونسى مع نظيره الزيمبابوى لحسم ترتيب المجموعة حيث حال فوز النجم الساحلى التونسى على بلاتينيوم وتعادل الأهلى مع الهلال سيتأهل الفريق التونسى متصدرا والأهلى فى المركز الثانى.

2

خسارة الأهلى أمام الهلال بشرط

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الاحتمال الثاني الذي رسمته الصحيفة المصرية أنّه فى حالة خسارة الأهلى من الهلال سينتظر نتيجة النجم وبلاتينيوم لحسم موقفه حيث يحتاج فى هذا التوقيت إلى خسارة الفريق التونسى من نظيره الزيمبابوى للتأهل دون حسابات إلى ربع النهائى وفى هذه الحالة سيكون الهلال السودانى هو المتصدر والأهلى هو صاحب المركز الثانى.

3

ماذا إذا خسر الأهلى وتعادل النجم؟

أما فى حالة خسارة الأهلى من الهلال وتعادل النجم الساحلى مع بلاتينيوم سيكون الهلال متصدرًا للمجموعة برصيد”12″نقطة ويتأهل مباشرة بينما سيتساوى الأهلى مع النجم فى رصيد النقاط وهو 10 نقاط لكل منهما حال حدوث تلك الحالة وفى هذه الحالة سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة الذى يتساوى فيها الفريقان حيث فاز النجم فى تونس بهدفٍ دون مقابل، وفاز الأهلى فى القاهرة بهدفٍ دون رد لذا سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف وفى حالة التساوى سيتم اللجوء الفريق المتقدم فى عدد الأهداف المُسجلة وحال التساوى سيتم إجراء قرعة.

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خسارة الأهلى وفوز النجم



السيناريو الرابع الذي رسمته الصحيفة الرسمية هو أنّه فى حالة خسارة الأهلى من الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة وفوز النجم على بلاتينيوم سيتأهل الفريق السودانى ونظيره التونسى إلى ربع النهائى الإفريقى وسيودّع الأهلى منافسات البطولة.