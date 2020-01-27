قفزة كبيرة للدولار في سوق العملات الأجنبية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارتفع سعر الدولار بالسوق الموازي مع بداية تداولات الأسبوع أمام الجنيه السوداني وسط زيادة الطلب وشح المعروض من العملات الأجنبية. وقال متعاملون أن سعر البيع للدولار سجل (98) جنيهاً مقارنة بـ (96.5) جنيهاً الخميس الماضي محققاً قفزة كبيرة، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي (26) جنيهاً، وجاء سعر البيع للدرهم الإماراتي بـ (27) جنيهاً واليورو (107) جنيهات.

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