إنفراج جزئي بأزمة الخبز في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت لجان العمل الميداني لمتابعة ومراقبة توزيع الدقيق للمخابز التابعة لقوى الحرية والتغيير، عن ضبط آلاف الجوالات من الدقيق المدعوم بجانب ضبط خبز مهرب. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة العمل الميداني شريف عثمان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن المتابعات الميدانية أكدت بأن السبب الأساسي في نقص حصص المخابز وتفاقم أزمة الخبز هم الوكلاء الرئيسيون الذين يقومون باستلام الدقيق من المطاحن، مشيراً إلى حدوث انفراج جزئي في أزمة الخبز بالعاصمة. وأفصح عثمان عن نشوب احتكاكات بين أصحاب المخابز ولجان المقاومة.

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