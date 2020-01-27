رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: صفقة القرن “لن تمر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية الأحد أن خطة السلام الأمريكية المتعارف عليها باسم “صفقة القرن”، “لن تمر”، مشيرا إلى أنها ربما تقود الفلسطينيين “إلى مرحلة جديدة في نضالهم”.

وقال هنية في تصريح صحافي الأحد إن حماس ترفض “مؤامرة صفقة القرن ونعتبرها معركة والتراجع فيها حرام علينا”. القدس العربي

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