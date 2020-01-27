طهران تفتح النار على ترامب بعد تهديده بقصف مواقع ثقافية إيرانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن “تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا، يعد من أبرز الوقاحات بتهديد المعالم الثقافية في العالم”.

وقال ظريف، إن “حكومة ترامب أبدت عدة مرات أنها لم ولن تلتزم بالمفاوضات والقوانين الدولية”، مؤكدا أن “الصمت الدولي حيال السلوك الأحادي الجانب والتهرب من القانون الدولي من قبل ترامب ظهر واضحا في الفترة الماضية”. سبوتنيك

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