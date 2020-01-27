تعليق مفاوضات جوبا إلى 4 فبراير

التاريخ: 27-يناير-2020
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أعلنت الوساطة الجنوبية أمس تعليق المفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورةي حتى 4 فبراير المقبل، وعزت تعليق التفاوض للمزيد من التشاور.
وكانت الحكومة و(مسار الشمال) قد وقعا اتفاقاً نهائياً بحسب صحيفة آخر لحظة، بعد تجاوز الملفات العالقة المتمثلة في قضايا الأراضي والتنمية ومتضرري السدود وقضايا المهجرين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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