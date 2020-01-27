تعليق مفاوضات جوبا إلى 4 فبراير

أعلنت الوساطة الجنوبية أمس تعليق المفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورةي حتى 4 فبراير المقبل، وعزت تعليق التفاوض للمزيد من التشاور.

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وكانت الحكومة و(مسار الشمال) قد وقعا اتفاقاً نهائياً بحسب صحيفة آخر لحظة، بعد تجاوز الملفات العالقة المتمثلة في قضايا الأراضي والتنمية ومتضرري السدود وقضايا المهجرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)