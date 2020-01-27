التاريخ: 27-يناير-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﺂﺧﺮ. ﻭﺣﺬﺭ الحزب ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ وفقاً لصحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ. Advertisements ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ “ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ” ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﺼﻞ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﺑﺪﻭﺍﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺰﺑﻴﺔ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الشيوعي يرفض المحاصصات في الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.